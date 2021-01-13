Компания-производитель китайской вакцины против коронавируса Sinovac может вернуть средства Украине, если препарат не покажет более 70% эффективности.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Вчера сообщили, что общая эффективность вакцины составляет немногим более 50%. Для начала мы хотим получить конечные выводы исследований непосредственно от производителя, чтобы увидеть обобщенный отчет. Ведь сейчас есть только данные, озвученные на пресс-конференции. Эти исследования проводились в разных странах мира, — рассказал Степанов.

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Если вакцина демонстрирует свою эффективность более чем на 50%, то этого достаточно, чтобы ее утвердило большинство медицинских регуляторов, в частности ВОЗ.

Степанов отметил, что Украина в договоре с производителем вакцины отметила, что она должна показать эффективность не менее 70%.

— Относительно средств, которые Украина заплатила за эту вакцину, то в договоре указано, что компания возместит эти деньги государству при условии, что производитель не докажет эффективность вакцины в более чем на 70%. Финансово мы защищены, у нас есть банковская гарантия, — отметил министр.

Он добавил, что массовая вакцинация в Украине стартует в феврале 2021 года.

— В ближайшие дни мы ожидаем подписания договоров с другими компаниями. Сейчас продолжаются технические моменты, которые нам стоит до конца согласовать, — подчеркнул Степанов.

Вакцина Sinovac