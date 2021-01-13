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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Україна відмовиться від вакцини Sinovac, якщо ефективність буде менше 70%

Компанія-виробник китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac може повернути кошти Україні, якщо препарат не покаже понад 70% ефективності.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Вчора повідомили, що загальна ефективність вакцини становить трохи більше 50%. Для початку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень безпосередньо від виробника. Бо нині є лише дані озвучені на прес-конференції. Ці дослідження проводилися у різних країнах світу, аби побачити узагальнений звіт, – розповів Степанов.

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Якщо вакцина демонструє свою ефективність понад 50%, то цього достатньо, аби її затвердили більшість медичних регуляторів, зокрема ВООЗ.

Степанов наголосив, що Україна у договорі з виробником вакцини зазначила, що вона має показати ефективність не менше 70%.

– Щодо коштів, які Україна заплатила за цю вакцину, то у договорі зазначено, що компанія відшкодує ці фінанси державі. За умови якщо виробник не доведе ефективність вакцини понад 70%. Фінансово ми захищені, у нас є банківська гарантія, – зазначив міністр.

Він додав, що масова вакцинація в Україні стартує у лютому 2021 року.

– Найближчими днями ми очікуємо підписання договорів з іншими компаніями. Нині тривають технічні моменти, які нам варто до кінця узгодити, – підкреслив Степанов.

Вакцина Sinovac

На пізніх стадіях випробувань у Бразилії двохдозова китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech показала ефективність 78%.

Рівень захисту отримано на основі випробувань, в яких взяли участь близько 13 тис. людей.

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