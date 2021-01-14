Вечером 14 января состоялась онлайн-встреча представителей парламентских фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем, в. и. о. министра энергетики Юрием Витренко, председателем АМКУ Ольгой Песчанской и главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком относительно тарифов на газ.

Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

По ее словам, стороны договорились, что максимальная цена на газ в Украине будет 6,99 грн за кубометр, а тариф на его распределение — максимум 1,79 грн.

— Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн. Постановление КМУ относительно тарифов будет принято 15 или 18 января, — подчеркнула она.

Гришина также сообщила, что новую цену на газ для бытовых потребителей утвердят 19 января.

МВФ и цена на газ

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Причина — Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа.