Ввечері 14 січня відбулася онлайн-зустріч представників парламентських фракції з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, т. в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком, головою АМКУ Ольгою Піщанською та очільником НКРЕКП Валерієм Тарасюком щодо тарифів на газ.

Про це повідомила народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина в своєму Telegram-каналі.

За її словами, сторони домовилися, максимальна ціна на газ в Україні буде 6,99 грн за кубометр, а тариф на його розподіл – максимум 1,79 грн.

– Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн. Постанова КМУ щодо тарифів буде ухвалена 15 або 18 січня, – наголосила вона.

Гришина також повідомила, що нову ціну на газ для побутових споживачів затвердять 19 січня.

МВФ і ціна газ

Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Причина – Україна у меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу.