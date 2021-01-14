PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Коли затвердять нову ціну на газ: результати зустрічі фракцій та Шмигаля

Ввечері 14 січня відбулася онлайн-зустріч представників парламентських фракції з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, т. в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком, головою АМКУ Ольгою Піщанською та очільником НКРЕКП Валерієм Тарасюком щодо тарифів на газ.

Про це повідомила народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина в своєму Telegram-каналі.

За її словами, сторони домовилися, максимальна ціна на газ в Україні буде 6,99 грн за кубометр, а тариф на його розподіл – максимум 1,79 грн.

– Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн. Постанова КМУ щодо тарифів буде ухвалена 15 або 18 січня, – наголосила вона.

Читайте
Усе – по 6,99: в чому ризик повернення до держрегулювання ціни на газ

Гришина також повідомила, що нову ціну на газ для побутових споживачів затвердять 19 січня.

МВФ і ціна газ

Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Причина – Україна у меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка