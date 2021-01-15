Авиакомпания SkyUp обновляет правила перевозки ручной клади для пассажиров, которые приобретут билеты с 20 января 2021 года.

Для них максимальный вес одного места ручной клади (которая входит в стоимость билета независимо от тарифа, без дополнительных доплат), увеличат с 7 до 9 кг.

Размеры этой сумки или чемодана, как и раньше, не должны превышать 55х40х20 см.

Ноутбук, мужскую или женскую сумку, верхнюю одежду, зонтик, книгу, журнал, папку для бумаг, которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам теперь нужно класть в сумку или чемодан с ручной кладью.

Исключением являются товары Duty Free, которые до 31 марта 2021 года включительно можно дополнительно брать на борт бесплатно.

С 1 апреля 2021 года, чтобы перевезти товары Duty Free бесплатно, их надо будет положить в сумку или чемодан с ручной кладью или доплатить за отдельный пакет $25 (699,25 грн).

Для пассажиров с детьми правила для дополнительных детских вещей, которые можно бесплатно взять на борт, остаются неизменными.

Обновленные правила перевозки ручной клади для различных тарифов

Для всех имеющихся тарифов (Basic, Standard, Flex) станет доступной возможность перевозки второй единицы ручной клади: в тарифах Standard и Flex – бесплатно, а в Basic – за дополнительную плату.

Тариф Economy Basic

бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры — 55х40х20 см),

вторая единица ручной клади (до 9 кг, размеры — 55х40х20 см) при бронировании онлайн заранее – $12 (335,64 грн), при бронировании в день вылета в аэропорту – $25 (699,25 грн).

Тариф Economy Standard

бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см),

вторая бесплатная единица ручной клади (до 5 кг, размеры – 35х20х10 см).

Тариф Economy Flex

бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см),

вторая бесплатная единица ручной клади (до 9 кг, размеры – 55х40х20 см).

Перевозки ручной клади по билетам, приобретенным до 19 января 2021 включительно, такие:

бесплатная единица ручной клади (до 7 кг, размеры – 55х40х20 см)

бесплатная перевозка дополнительных предметов (ноутбук, мужская, женская сумка, верхняя одежда, зонтик, книга, журнал, папка для бумаг, товары Duty Free) до 3 кг и не более 35х20х10 см

С действующими правилами перевозки ручной клади и багажа можно ознакомиться на сайте авиакомпании в разделе Пассажирам.

Убытки авиакомпаний из Covid-19

В Международной ассоциации воздушного транспорта подсчитали, что убытки авиакомпаний из-за Covid-19 в 2020 году составляют почти $120 млрд.

Самым тяжелым год выдался и для украинских авиакомпаний. МАУ сократил треть штата, то есть 900 человек. Рейсов уменьшилось на 85%, а убытки оценили в $60 млн.

Бюджетный авиаперевозчик SkyUp Airlines работал лишь на 15% мощности. Пришлось отменить все внутренние рейсы, спасли курортные направления.

Источник: SkyUp