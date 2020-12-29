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Майже $120 млрд: авіаперевізники підрахували збитки через пандемію

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту підрахували, що через пандемію у 2020 році світові авіакомпанії зазнали збитків майже на $120 млрд.

Найважчим рік видався і для українських авіакомпаній. МАУ довелося скоротити третину штату, а це 900 людей. Рейсів поменшало на 85%, а збитки оцінили у $60 млн.

Щоб вижити, змінили карту польотів: наприкінці грудня і щонайменше до весни почали виконувати рейси до гірськолижних курортів Туреччини.  Серед нових напрямків – Мальдіви, Шрі-Ланка і Домінікана.

А бюджетний авіаперевізник SkyUp Airlines працював лише на 15% потужності. Довелося скасувати усі внутрішні рейси, врятували курортні напрямки.

– Ми можемо відправити туриста, пасажира на чартерних рейсах в Єгипет, на Занзібар, з 28 грудня почили літати на Шрі-Ланку. Також є доступна гірськолижна програма – це зимові тури в Софію, в Болгарію та в Туреччину, – розповів Дмитро Сєроухов, гендиректор SkyUp Airlines.

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Водночас у Міністерстві інфраструктури запевняють, що у 2021 році авіаперевезення відновляться лише на половину. Наразі перевізники в очікуванні початку масштабної вакцинації населення від коронавірусу, оскільки лише за таких умов варто очікувати повного відкриття кордонів.

Попри січневий локдаун, українці матимуть можливість відпочити за кордоном. Нині найпопулярніші напрямки – Домінікана, Мальдіви, Мексика, Арабські Емірати, Туреччина та Єгипет.

Всесвітня туристична організація ООН оцінила збитки галузі за перші десять місяців 2020 року у $935 млрд. Це відкинуло туризм на 30 років назад і повернуло до рівня 1990 року.

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