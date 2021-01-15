Авіакомпанія SkyUp оновлює правила перевезення ручної поклажі для пасажирів, які придбають квитки з 20 січня 2021 року.

Для них максимальну вагу одного місця ручної поклажі (яка входить до вартості квитка незалежно від тарифу, без додаткових доплат), збільшать із 7 до 9 кг.

Розміри цієї сумки чи валізи, як і раніше, не повинні перевищувати 55х40х20 см.

Ноутбук, чоловічу чи жіночу сумку, верхній одяг, парасольку, книгу, журнал, папку для паперів, які можна було безкоштовно брати на борт, за новими правилами тепер потрібно класти в сумку та валізу з ручною поклажею.

Винятком є товари Duty Free, які до 31 березня 2021 року включно можна додатково брати на борт безкоштовно.

Із 1 квітня 2021 року, щоб перевезти товари Duty Free безкоштовно, їх треба буде покласти в сумку чи валізу з ручною поклажею або доплатити за окремий пакет $25 (699,25 грн).

Для пасажирів, які подорожують з дітьми, правила для додаткових дитячих речей, які можна безкоштовно взяти на борт, залишаються незмінними.

Оновлені правила перевезення ручної поклажі для різних тарифів

Для всіх наявних тарифів (Basic, Standard, Flex) стане доступною можливість перевезення другої одиниці ручної поклажі: у тарифах Standard і Flex – безкоштовно, а в Basic – за додаткову плату.

Тариф Economy Basic:

безкоштовна одиниця ручної поклажі (до 9 кг, розміри – 55х40х20 см),

друга одиниця ручної поклажі (до 9 кг, розміри – 55х40х20 см) при бронюванні онлайн завчасно – $12 (335,64 грн), при бронюванні в день вильоту в аеропорту – $25 (699,25 грн).

Тариф Economy Standard:

безкоштовна одиниця ручної поклажі (до 9 кг, розміри – 55х40х20 см),

друга безкоштовна одиниця ручної поклажі (до 5 кг, розміри – 35х20х10 см)

Тариф Economy Flex:

безкоштовна одиниця ручної поклажі (до 9 кг, розміри – 55х40х20 см)

друга безкоштовна одиниця ручної поклажі (до 9 кг, розміри – 55х40х20 см)

Перевезення ручної поклажі за квитками, придбаними до 19 січня 2021 року включно, такі:

безкоштовна одиниця ручної поклажі (до 7 кг, розміри – 55х40х20 см)

безкоштовне перевезення додаткових предметів (ноутбук, чоловіча, жіноча сумка, верхній одяг, парасолька, книга, журнал, папка для паперів, товари Duty Free) до 3 кг та не більше 35х20х10 см

Із чинними правилами перевезення ручної поклажі та багажу можна ознайомитися на сайті авіакомпанії в розділі Пасажирам.

Збитки авіакомпаній через Covid-19

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту підрахували, що збитки авіакомпаній через Covid-19 в 2020 році становлять майже $120 млрд.

Найважчим рік видався і для українських авіакомпаній. МАУ скоротив третину штату, тобто 900 людей. Рейсів поменшало на 85%, а збитки оцінили в $60 млн.

А бюджетний авіаперевізник SkyUp Airlines працював лише на 15% потужності. Довелося скасувати всі внутрішні рейси, врятували курортні напрямки.

Джерело: SkyUp