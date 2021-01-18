МИД Украины требует освобождения Алексея Навального и украинских политзаключенных

Задержание известного российского блогера-оппозиционера Алексея Навального в одном из московских аэропортов прокомментировали в МИД Украины.

Такой поступок официальный Киев расценивает как “продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова”.

В своем комментарии МИД отметило, что требует освободить как Алексея Навального, так и украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

По состоянию на начало 2021 года, по официальным данным, в статусе политических заключенных на территории РФ находится более сотни украинцев.

— Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.

Почему задержали Навального

Вечером 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.

До решения суда блогер находиться под стражей. Еще во время задержания Навальный выступил с заявлением, что все дела были заранее сфабрикованы.

Уже 18 января Алексей Навальный получил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней. Заседание состоялось прямо в полицейском участке.

Напомним, блогер-оппозиционер является фигурантом известной в РФ дела Ив Роше. Свой приговор навальный получил еще в конце 2014 года — 3,5 лет условно, а также пять лет испытательного срока (по решению судьи — до конца 2020 года).

Кроме этого, в феврале 2017 года Алексей Навальный получил приговор суда по делу Кировлес (Кировлес). В соответствии с ним, Навального приговорен к пяти годам лишения свободы (условный срок).

Тогда оппозиционные СМИ утверждали, что это дело и помешала регистрации Алексея Навального на президентских выборах в 2018 году, поэтому он не смог баллотироваться.

Фото: navalny