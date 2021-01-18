МЗС України вимагає звільнення Олексія Навального та українських політв’язнів

Затримання відомого російського блогера-опозиціонера Олексія Навального в одному із московських аеропортів прокоментували в МЗС України.

Такий вчинок офіційний Київ розцінює як “продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова”.

У своєму коментарі МЗС наголосило, що вимагає звільнити як Олексія Навального, так і українських громадян, що незаконно утримуються у російських в’язницях.

Станом на початок 2021 року, за офіційними даними, у статусі політичних в’язнів на території РФ перебуває більше сотні українців.

– Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація.

Чому затримали Навального

Ввечері 17 січня Олексія Навального затримали в московському аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю.

До рішення суду блогер перебуватиме під вартою. Ще під час затримання Навальний виступив із заявою, мовляв, всі справи щодо нього було сфабриковано.

Нагадаємо, у лютому 2017 року щодо Олексій Навальний отримав вирок суду за справою Кіровлісу (Кировлес). Згідно із ним, Навального засуджено до п’яти років обмеження волі (умовний термін).

Тоді опозиційні ЗМІ стверджували, що ця справа і стала на заваді реєстрації Олексія Навального на президентські вибори у 2018 році, тому він не зміг балотуватися.