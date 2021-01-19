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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Главные молчуны Рады: 100 нардепов не выступили на заседаниях ни разу

В течение 2020 года 100 депутатов Верховной Рады Украины не выступили ни разу во время пленарных заседаний.

Речь идет об обращениях, которые были произнесены с трибуны и с места. Больше всего молчаливых депутатов среди представителей партии Слуга народа и ОПЗЖ, отчитывается Комитет избирателей Украины.

Члены каких фракций ни разу не выступали:

  • Слуга народа: 73 человека (например, Евгений Брагарь, Юрий Корявченков, Жан Беленюк, Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш, Ольга Руденко, Александр Кабанов, Елена Хоменко);
  • ОПЗЖ: 12 нардепов (Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович);
  • Внефракционные: 6 человек (Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко);
  • За будущее: 4 депутата;
  • Доверие: 3 человека;
  • Батькивщина: 2 нардепа.

В то же время среди представителей ЕС и Голоса нет таких нардепов, которые постоянно молчали.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Главные прогульщики Рады

КИУ также назвал главных прогульщиков среди нардепов.

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Чаще всего не являлись на заседания представители группы За будущее и ОПЗЖ.

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Источник: Комитет избирателей Украины

Фото: Dreamstime

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