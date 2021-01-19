В течение 2020 года 100 депутатов Верховной Рады Украины не выступили ни разу во время пленарных заседаний.

Речь идет об обращениях, которые были произнесены с трибуны и с места. Больше всего молчаливых депутатов среди представителей партии Слуга народа и ОПЗЖ, отчитывается Комитет избирателей Украины.

Члены каких фракций ни разу не выступали:

Слуга народа: 73 человека (например, Евгений Брагарь, Юрий Корявченков, Жан Беленюк, Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш, Ольга Руденко, Александр Кабанов, Елена Хоменко);

73 человека (например, Евгений Брагарь, Юрий Корявченков, Жан Беленюк, Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш, Ольга Руденко, Александр Кабанов, Елена Хоменко); ОПЗЖ: 12 нардепов (Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович);

12 нардепов (Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович); Внефракционные: 6 человек (Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко);

6 человек (Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко); За будущее: 4 депутата;

4 депутата; Доверие: 3 человека;

3 человека; Батькивщина: 2 нардепа.

В то же время среди представителей ЕС и Голоса нет таких нардепов, которые постоянно молчали.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Главные прогульщики Рады

КИУ также назвал главных прогульщиков среди нардепов.

Читайте Названы главные прогульщики Рады в 2020 году

Чаще всего не являлись на заседания представители группы За будущее и ОПЗЖ.

Другие новости о работе Верховной Рады Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Комитет избирателей Украины