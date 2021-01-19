В течение 2020 года 100 депутатов Верховной Рады Украины не выступили ни разу во время пленарных заседаний.
Речь идет об обращениях, которые были произнесены с трибуны и с места. Больше всего молчаливых депутатов среди представителей партии Слуга народа и ОПЗЖ, отчитывается Комитет избирателей Украины.
Члены каких фракций ни разу не выступали:
- Слуга народа: 73 человека (например, Евгений Брагарь, Юрий Корявченков, Жан Беленюк, Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш, Ольга Руденко, Александр Кабанов, Елена Хоменко);
- ОПЗЖ: 12 нардепов (Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович);
- Внефракционные: 6 человек (Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко);
- За будущее: 4 депутата;
- Доверие: 3 человека;
- Батькивщина: 2 нардепа.
В то же время среди представителей ЕС и Голоса нет таких нардепов, которые постоянно молчали.
Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.
Главные прогульщики Рады
КИУ также назвал главных прогульщиков среди нардепов.
Чаще всего не являлись на заседания представители группы За будущее и ОПЗЖ.
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Источник: Комитет избирателей Украины