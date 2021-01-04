Комитет избирателей Украины назвал фракции Верховной Рады Украины, депутаты которых чаще всего не присутствовали во время заседаний парламента в течение 2020 года.

Больше всего проблем с посещением было у народных депутатов группы За будущее и ОПЗЖ.

Рейтинг прогульщиков года:

За будущее : в течение 2020 года на пленарные заседания приходили 46% депутатов;

: в течение 2020 года на пленарные заседания приходили 46% депутатов; ОПЗЖ : на сессиях в среднем присутствовали 53% нардепов;

: на сессиях в среднем присутствовали 53% нардепов; Батькивщина : посещение на уровне 56%;

: посещение на уровне 56%; Голос : на заседаниях регистрировались 67% депутатов;

: на заседаниях регистрировались 67% депутатов; Доверие: показатель посещения — 68%.

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Самыми дисциплинированными были нардепы Слуги народа — 72% и ЕС — 71%.

Работа Верховной Рады

В декабре 2020 года Рада приняла бюджет Украины на 2021 год.

За документ проголосовали 289 нардепов.

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Источник: Комитет избирателей Украины