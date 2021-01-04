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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Названы главные прогульщики Рады в 2020 году

Комитет избирателей Украины назвал фракции Верховной Рады Украины, депутаты которых чаще всего не присутствовали во время заседаний парламента в течение 2020 года.

Больше всего проблем с посещением было у народных депутатов группы За будущее и ОПЗЖ.

Рейтинг прогульщиков года:

  • За будущее: в течение 2020 года на пленарные заседания приходили 46% депутатов;
  • ОПЗЖ: на сессиях в среднем присутствовали 53% нардепов;
  • Батькивщина: посещение на уровне 56%;
  • Голос: на заседаниях регистрировались 67% депутатов;
  • Доверие: показатель посещения — 68%.

Читайте: Рада приняла президентский закон об инвестнянях: что предусматривается

Самыми дисциплинированными были нардепы Слуги народа — 72% и ЕС — 71%.

Работа Верховной Рады

В декабре 2020 года Рада приняла бюджет Украины на 2021 год.

За документ проголосовали 289 нардепов.

Другие новости о заседаниях Верховной Рады Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Комитет избирателей Украины

Фото: Dreamstime

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