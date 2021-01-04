Комитет избирателей Украины назвал фракции Верховной Рады Украины, депутаты которых чаще всего не присутствовали во время заседаний парламента в течение 2020 года.
Больше всего проблем с посещением было у народных депутатов группы За будущее и ОПЗЖ.
Рейтинг прогульщиков года:
- За будущее: в течение 2020 года на пленарные заседания приходили 46% депутатов;
- ОПЗЖ: на сессиях в среднем присутствовали 53% нардепов;
- Батькивщина: посещение на уровне 56%;
- Голос: на заседаниях регистрировались 67% депутатов;
- Доверие: показатель посещения — 68%.
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Самыми дисциплинированными были нардепы Слуги народа — 72% и ЕС — 71%.
Работа Верховной Рады
В декабре 2020 года Рада приняла бюджет Украины на 2021 год.
За документ проголосовали 289 нардепов.
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Источник: Комитет избирателей Украины