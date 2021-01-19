В Украине количество безработных выросло до полумиллиона, большинство из них — женщины

На начало 2021 года в Украине выросло количество безработных.

По состоянию на 1 января 2021 на официальном учете находились 459 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Среди общего количества безработных женщины составляют 56%, мужчины — 44%.

— По возрастным группам преобладают безработные 45-55 лет — 40%, молодежь до 35 лет — 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет — 29% “, — говорится в сообщении.

Анализ также выделил сферы труда, где украинцы потеряли работу: 21% — сельское, лесное и рыбное хозяйства, 18% — сфера торговли; 15% — перерабатывающая промышленность, еще 12% — государственное управление.

Тем не менее, по данным 2020 года, именно сфера сельского хозяйства наняла больше работников — 28% от общего количества безработных.

Всего в течение прошлого года работу при содействии службы нашли 606 тыс. украинцев.

На Тернопольщине мужчина поджег себя в центре занятости

В конце сентября прошлого года в Гусятине 59-летний мужчина облил себя бензином и поджег прямо в здании центра занятости.

Причиной поджога стала нехватка стажа работы, из-за чего работники центра отказали ему в начислении пенсии.

Очевидцам удалось его погасить, однако огонь поразил 50% тела.

Источник: Государственный центр занятости