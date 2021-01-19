В Україні кількість безробітніх зросла до пів мільйона, більшість з них – жінки

На початок 2021 року в Україні зросла кількість безробітніх.

Станом на 1 січня 2021 року на офіційному обліку перебували 459 тис. осіб. Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Серед загальної кількості безробітніх жінки становлять 56%, чоловіки — 44%.

– За віковими групами переважають безробітні 45-55 років – 40%, молодь до 35 років – 30%, безробітні у віці від 35 до 44 років – 29%”, – йдеться в повідомленні.

Аналіз також виокремив сфери праці, де українці втратили роботу: 21% – сільське, лісове та рибне господарства, 18% – сфера торгівлі; 15% – переробна промисловість, ще 12% – державне управління.

Тим не менш, за даними 2020 року, саме сфера сільського господарства найняла найбільше працівників – 28% від загальної кількості безробітніх.

Загалом протягом минулого року роботу за сприяння служби знайшли 606 тис. українців.

На Тернопольщині чоловік підпалив себе у центрі зайнятості

Наприкінці вересня минулого року у Гусятині 59-річний чоловік облив себе бензином та підпалив прямо у будівлі центру зайнятості.

Причиною підпалу стала нестача стажу роботи, через що працівники центру відмовили йому у нарахуванні пенсії.

Очевидцям вдалося його погасити, проте вогонь уразив 50% тіла.

Джерело: Державний центр зайнятості