Кабмін погодив кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Скічко є депутатом Верховної Ради від Слуги народу. Обраний у 197-му виборчому окрузі на Черкащині. Також є головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншим своїм указом президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської облдержадміністрації на заступника голови ОДА Віктора Гусака.

Біографія Олександра Скічка

Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах, здобув вищу освіту в Київському економічному університеті за спеціальністю Міжнародна економіка.

У 2006 році Олександр Скічко почав кар’єру на телебаченні й працював ведучим програми Teen-клуб на О-TV.

2009 року став фіналістом шоу Україна має талант, а у 2010-му дійшов до фіналу російського шоу Минута славы.

У 2011 році був ведучим ранкового шоу Добрый монинг на російському телеканалі Муз-ТВ, а після став ведучим щоденного прямоефірного ранкового шоу Підйом, але вже на українському Новому каналі.

У 2017 році став ведучим церемонії нагородження Viva Найкрасивіші.

Також він вів церемонію вручення Першої національної кінопремії Української кіноакадемії Золота Дзига.

Олександр Скічко разом із Володимиром Остапчуком і Тимуром Мірошниченком був ведучим пісенного конкурсу Євробачення, який відбувся в Україні в травні 2017 року.

Також Скічко відомий своєю благодійною діяльністю.

У 2018 році він підтримав благодійний проект Нelenmarlentshirt, кошти від якого спрямовані на закупівлю саджанців для ботанічного саду ім. Фоміна.

Брав участь у благодійному вечорі фонду Таблеточки, на якому вдалося зібрати понад 7 млн грн на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

У 2019 році у Києві провів перший благодійний аукціон Твори добро, присвячений пам’яті актриси з Дизель шоу Марини Поплавської. Під час цього заходу були зібрані гроші на придбання життєво важливого хірургічного обладнання для Національного інституту раку.

У 2019 році брав участь у благодійному аукціоні, на якому було зібрано понад 300 тис. грн на медичне обладнання для новонароджених дітей Хмельницької міської лікарні.

Крім благодійності, Скічко в складі Збірної журналістів України з футболу допомагає дітям-переселенцям зі Сходу України займатися спортом.

У 2017 році ведучий одружився з Єлизаветою Юрушевою. У пари народилася дочка.

До слова, це не перший шлюб Скічка. У віці 20 років він одружився на телепродюсері, але через два роки пара розлучилася.

29 серпня 2019 року став депутатом Верховної ради України від партії Слуга Народу.

У 2020 році політсила хотіла делегувати Олександра Скічка поборотися за крісло мера Черкас. Але потім Слугу народу на місцевих виборах у Черкасах представив Віталій Ільченко.