Военные капелланы должны получить статус Защитника Украины — Минветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина уверена, что военные капелланы, которые вместе с украинскими воинами были на передовой, должны получить статус участника боевых действий. Также военным священникам-капелланам должны предоставляться соответствующие гарантии и социальную защиту.

Об этом Юлия Лапутина заявила во время встречи с председателем Синодального управления военного духовенства ПЦУ Высокопреосвященным Иоанном, митрополитом Черкасским и Чигиринским и заместителем председателя СУВД по работе с ветеранами, волонтерами ООС и их семьями протоиереем Дмитрием Караном.

Высокопреосвященный Иоанн отметил, что сейчас в ПЦУ более полутысячи военных капелланов, которые пройдя войну продолжают служить в епархиях и помогать ветеранам вернуться к жизни в семьях и обществе.

— Военные капелланы одни из первых поддержали украинских защитников на войне. Ежедневно они укрепляли их моральный дух, поддерживали веру. Государство, общество, капелланы — партнеры в укреплении национального единства и защиты Украины, — отметила Юлия Лапутина.

Во время встречи также обсудили детальный план сотрудничества из представителей территориальных отделов Минветеранов и региональных епархий.

Он направлен на решение проблем ветеранов и семей погибших защитников Украины, развитие взаимодействия по вопросам психологической и социальной реабилитации.

Также договорились привлечь представителя ПЦУ в оперативный штаб Минветеранив по вопросам координации оказания помощи во время пандемии Covid-19.

22 января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект О службе военного капелланства с регистрационным номером 4626, который предоставит военным капелланам статус военнослужащих.

Источник: Патриот Донбасса