Группа дипломатов под эгидой главы ОБСЕ Анн Линде 20 января посетили район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности — КПВВ Золотое.

Из-за нарушения со стороны боевиков работа этого пункта пропуска заблокирована еще с 10 ноября 2020 года.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, обмудсмен рассказала, что на январь 2021 в следственном изоляторе находятся трое пленных, еще шестеро — в Донецке.

В течение нескольких следующих дней их планируют уволить и доставить в Киев. Имена пленников пока не разглашают.

Во время выступления руководительница ОБСЕ Анн Линде заверила, что в конфликте с РФ беспрекословно поддерживает Украину.















Украина — это наш приоритет: глава ОБСЕ посетила зону ООС и заблокированное КПВВ Золотое / 4 фотографии

— Хочу заверить в моей полной поддержке в отношении Украины. Одним из приоритетов для нашей организации будет урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее. Основой для этого те принципы и обязательства, которые взяла на себя ОБСЕ. Также мы хотим уменьшить те негативные последствия, которые испытывают на себе мирные жители Донбасса, — подчеркнула глава ОБСЕ.

Анн Линде подчеркнула, что нарушения режима всеобъемлющей тишине со стороны боевиков приводят к жертвам и ранений среди украинских военных: вместо среди гражданского населения потерь значительно меньше.