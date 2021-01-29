Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, 29 января, начнется с часа вопросов к правительству.

Депутаты заслушают министра социальной политики Марину Лазебную, которая доложит о состоянии и проблемах реализации закона Украины О социальной политике.

В целом парламент планирует рассмотреть более 60 вопросов. В частности, во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект №4613, который должен ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине.

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В первом чтении на рассмотрение предложено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата.

Также депутаты рассмотрят проект постановления о премиях Верховной Рады для лучших участников внешнего независимого оценивания и за лучшие результаты обучения.

Закончится рабочий день нардепов торжественным закрытием четвертой сессии Верховной Рады ІХ созыва и исполнением гимна.

Пятая сессия начнется в феврале и продлится до июля 2021 года.