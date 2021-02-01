Критический рост до 51%: демограф рассказала о влиянии карантина бедности в Украине

Бедность в Украине долгое время остается одной из самых болезненных проблем внутри общества.

Еще летом 2020 года Госстат опубликовал данные, согласно которым почти две трети украинцев (65,3%) считают себя бедными.

Серьезные статистические изменения произошли уже после начала карантина в Украине.

Сколько украинцев чувствуют себя бедными, и каковы критерии бедности в Украине, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала глава Института демографии Украины имени Птухи, академик и экономист Элла Либанова.

— Каковы последние данные по ситуации с бедностью в Украине?

— На самом деле, последние данные — это только первое полугодие 2020 года. Речь идет о 51%.

Не изменился профиль бедности: то есть, самые уязвимые — это многодетные семьи, это семьи с безработными и семьи, где проживают вместе несколько поколений — дедушки, бабушки, родители и дети.

Но уровень бедности значительно вырос. Еще в начале карантина мы делали прогнозы и ожидали примерно 40%. Вот получилось 51%, но это еще без учета второго полугодия.

Прошлые года показатели бедности были значительно ниже: это и 30%, и 27% и 33%.

— Как повлиял карантин на благополучие украинцев?

— Если начинать с очевидных вещей — многие люди потеряли работу. Во-вторых, это проблемы микробизнеса.

Микробизнес — это сама семья, а также наемные работники, которые тоже потеряли источник заработка.

И если маленькие магазинчики и кофейни Киева, Львова или Одессы более или менее справились с карантинным кризисом, то такие же заведения в маленьких городах могли просто закрыться.

— Как вы можете объяснить критерии бедности?

— Бедность — это явление, когда семья не может поддерживать тот образ жизни, который является приемлемым для конкретного общества и конкретных промежутков времени.

Черта бедности-это прожиточный минимум.

Главным критерием долгое время остается прожиточный минимум. Также показательной является пищевая составляющая в потребительской корзине. Это может быть 30%, а может быть и 60%.

Именно этот удельный вес очень сильно зависит от уровня развития и экономических возможностей конкретного общества.

Я считаю, что пищевая составляющая должна оставаться высокой для людей трудоспособного возраста, но умеренно низкой для маленьких детей и пожилых людей.

Пенсионеры часто большинство своих сбережений тратят на лекарства, а не на еду, а вот деткам в возрасте, когда нет проблем с питанием, стоит покупать больше игрушек и одежды.

— Каким образом учитываются бедные многодетные семьи? Входят ли в этот список, например, одинокие матери?

— Мы не берем неполные семьи, потому что их и относительно мало, и они достаточно расслоены.

К примеру, одинокая мать может иметь собственный бизнес и получать неплохие алименты от отца ребенка.

А ведь мы знаем случаи, когда ребенок действительно бедствует, потому что отец не помогает, а мать либо в декрете, либо работает на низкооплачиваемой работе.

— Что такое “самоопределение бедности”?

— Это также один из критериев, и здесь есть два варианта. Либо семья сама определяет себя как бедную, либо семья признает, что средств не хватает ни на что, кроме питания.

Таких семей в 2020 году стало больше, ведь карантин сделал людей еще беднее.