Правительство рассматривает возможность ослабления ограничений в некоторых регионах и переход к адаптивному карантину.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно более значительное ослабление карантинных мер — до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Премьер-министр также добавил, что впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине составляет менее 200 тыс. В то же время за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных — 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

Вместе с тем, по словам Дениса Шмыгаля, в Украине растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов — 34 600 по сравнению с 20 тыс. на позапрошлой неделе.

Адаптивный карантин

Адаптивный карантин уже вводили в Украине летом прошлого года. Он предусматривает деление страны на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Для каждой из них устанавливаются отдельные ограничения. В зависимости от попадания области, района или города в определенную зону карантина, ограничения могут усиливать или ослаблять.

Сейчас на всей территории Украины действует карантин с ограничениями оранжевой зоны.