Российский лидер Владимир Путин не намерен соглашаться на энергетическое перемирие с Украиной до начала зимы.

РФ не хочет до зимы заключать соглашение об энергетическом перемирии

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, которые знакомы с позицией Кремля, Украина и Россия снова обсуждают возможность прекращения взаимных ударов по энергетическим объектам. В Кремле рассчитывают, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру зимой могут усилить давление на Киев и заставить Украину пойти на уступки.

Собеседники FT, участвующие в мирных переговорах между США, Украиной и Россией, отмечают, что возможное прекращение ударов по энергетике обговаривают уже длительное время.

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Сначала этот вопрос поднимался во время трехсторонних переговоров. После того как в феврале они зашли в тупик, тему продолжили обсуждать на отдельных встречах и во время непубличных контактов.

По словам источников, в последние месяцы Украина предлагала России взаимно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, портам и другим объектам критической инфраструктуры. Однако Москва эти предложения не поддержала, а даже усилила атаки.

Два украинских чиновника также предположили в комментарии Financial Times, что президент США Дональд Трамп, говоря о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией, стремится продемонстрировать американцам работу над снижением цен на топливо.

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Российская Федерация договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с РФ о прекращении ударов по критической инфраструктуре.

Глава нашего государства отметил, что нет уверенности в готовности России придерживаться какой-либо договоренности.

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