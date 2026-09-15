До зимы Россия не хочет заключать соглашение об энергетическом перемирии — FT
- Переговоры об энергетическом перемирии между Украиной и Россией снова оказались в центре внимания.
- По данным FT, Кремль не спешит соглашаться на такое соглашение до начала зимы.
- В то же время источники издания сообщили, какая цель заявлений Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии между РФ и Украиной.
Российский лидер Владимир Путин не намерен соглашаться на энергетическое перемирие с Украиной до начала зимы.
РФ не хочет до зимы заключать соглашение об энергетическом перемирии
Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, которые знакомы с позицией Кремля, Украина и Россия снова обсуждают возможность прекращения взаимных ударов по энергетическим объектам. В Кремле рассчитывают, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру зимой могут усилить давление на Киев и заставить Украину пойти на уступки.
Собеседники FT, участвующие в мирных переговорах между США, Украиной и Россией, отмечают, что возможное прекращение ударов по энергетике обговаривают уже длительное время.
Сначала этот вопрос поднимался во время трехсторонних переговоров. После того как в феврале они зашли в тупик, тему продолжили обсуждать на отдельных встречах и во время непубличных контактов.
По словам источников, в последние месяцы Украина предлагала России взаимно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, портам и другим объектам критической инфраструктуры. Однако Москва эти предложения не поддержала, а даже усилила атаки.
Два украинских чиновника также предположили в комментарии Financial Times, что президент США Дональд Трамп, говоря о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией, стремится продемонстрировать американцам работу над снижением цен на топливо.
Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Российская Федерация договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с РФ о прекращении ударов по критической инфраструктуре.
Глава нашего государства отметил, что нет уверенности в готовности России придерживаться какой-либо договоренности.