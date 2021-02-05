Не читайте продажні ЗМІ і не дивіться кишенькове ТБ: Зеленський про санкції каналів

Президент України Володимир Зеленський записав влог, в якому пояснив, чому частина людей ставиться насторожено до української мови та порадив не дивитися продажні телеканали.

Також президент зазначив, в Україні немає жодних проблем з виданням російськомовних книг, а твори письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна можна придбати в центрі Києва.

— Почну сьогодні із цитати нашого українського письменника, якого як і наші території, ми нікому не збираємося віддавати або дарувати. Це Михайло Булгаков: Не читайте перед обідом радянські газети. І дозвольте додати: Не читайте перед обідом продажні ЗМІ і не дивіться кишенькові телеканали. Якщо тільки не хочете отримати на обід порцію соковитої та добірної брехні.

Я ж продовжу далі розповідати про нашу роботу та про перемоги України і сьогодні хочу це зробити російською не випадково. Останнім часом нашим людям саме російською мовою вливали у вуха нескінченні течії брехні і розвінчувати цю брехню я буду правдою російською мовою.

На мові, що на думку однієї партії та однієї країни, у нас утискають. На мові, якою спілкуються багато наших воїнів на передовій, захисників України, захисників від “захисників”, тієї самої російської мови, яку у нас так сильно утискають. Настільки, що треба приїжджати до нас на танках. На мові, яку ми нікому не дамо приватизувати і нікому не подаруємо, хоча б через людину під псевдонімом Козак Луганський – він же Володимир Даль. Між іншим, уродженця Луганська, а це, якщо ще хтось не зрозумів – Україна.

Пробачте, що я говорю не державною мовою, я хочу, щоб мене чітко почула та частина людей, яка з різних причин відноситься до української мови боязко. Наївно вірити, що якщо російською мовою і по телевізору, то це точно правда.

Про заборону книг Булгакова в Україні

Новина про те, що в Україні заборонили книги Булгакова. Я можу довго розповідати, що за даними книжкової палати, в Україні Майстер та Маргариту видавали 39 разів. Цей роман є у шкільній програмі. На ввезення цієї книги видано 14 дозволів і лише одному виданню, згідно з українським законодавством, було відмовлено не через великого Булгакова, а через передмову, де вказані діячі, котрі підтримали анексію Криму.

Новина про заборону Булгакова в Україні, як сказав би професор Преображенський: Нісенітниця космічних масштабів, – додав президент.

Також Зеленський показав кілька книг Булгакова російською мовою, які, як він зазначив, були куплені вчора в Україні.

— Всі ці книги, ви не повірите, видані російською мовою, як у нас, в Україні, так і в них. Куплені вони не підпільно, а вільно у центрі Києва. Не минулого року, не до війни. Чому ж тоді деякі ЗМІ, “експерти” та окремі народні депутати вас підманули, що у нас заборонений Булгаков. Відповім цитатою іншого письменника, російського опозиціонера Бориса Акуніна: Найгірше те зло, що прикидається добром. Чудово підходить вищезгаданим товаришам, які теж брехали, що Україна заборонила книги Акуніна.

Зеленський знову показав кілька так званих заборонених в Україні книг Акуніна, що були придбані напередодні.

— Книги Акуніна теж були придбані вчора, вільно, не повірите де – у центрі того самого “фашистського” Києва.

Про заборону телеканалів

Що ми з вами маємо у підсумку? Нахабну, цинічну та небезпечну брехню такого собі тріо. Дуже нагадує трійку каналів, які цього тижня припинили своє мовлення в Україні.

Ви знаєте, що рішення РНБО до власника телеканалів ZIK, Newsone та 112 Україна були застосовані із санкціями. Подія гучна та потужна, обговорення бурхливе, думки різняться, ніби все просто, але водночас – складно.

Чи міг хтось уявити, що я, який віддав понад 20 років життя телебаченню введу рішення РНБО проти трьох телеканалів? Погодьтеся, звучить дико. Вам не здається, що якщо навіть я, якого раніше просили те не говорити, про те не жартувати, забороняли концерти, фільми, серіали, який ненавидить цензуру всім своїм єством і знає, що таке захищати свободу слова – то ж, якщо при всьому цьому, я ухвалив таке рішення, то це були вагомі причини.

Якщо хтось забув 20 травня 2019 року я дав присягу народу Україну, поклявся захищати суверенітет нашої держави, незалежність та безпеку нашої країни. Якщо хтось Росія анексувала у нас Крим і частина нашої території сьогодні окупована. Впевнений, тимчасово. І всі, для кого бізнес з цими територіями є нормою, підтримувати зв’язки з незаконними формуваннями та псевдоструктурами на цих територіях є нормою, всі вони складають небезпеку для України. А отже, країна буде з ними боротися – це теж норма.

Як президент я зобов’язаний і буду діяти будь-якими доступними мені способами для нейтралізації подібної загрози. Зокрема, за допомогою санкцій.

З 2014 у нас йде війна, відтоді у нас діють санкції. У суворій відповідності до цього закону, а також Конституції України, на підставі Верховної Ради та її постанови від 2018 року, а також даних СБУ, які у відповідності до деяких причин, поки не можуть бути оголошені РНБО ухвалила рішення про застосування санкції до власника телеканалів ZIK, Newsone та 112 Україна. Саме це головна причина припинення мовлення.

Це не критика, про яку говорять хтось із цих осіб мене як президента. Будемо чесними, сьогодні владі перепадає від усіх каналів, навіть від державних. Та, далеко не всі канали потрапляють під санкції влади.

Трійка цих каналів тримала армії, які професійно вас підманювали і зомбували. Наприклад, стверджували, що влада відібрала у вас землю, але мовчали про те, хто вкрав тисячі гектарів вашої землі поки діяв по суті абсолютно фальшивий мораторій. Стверджували, що влада влаштувала тарифний геноцид, але мовчали про те, що низка облгазів та обленерго впливають на тарифи в регіонах і належать депутатам однієї відомої партії з красивою назвою, як тост За життя, але не за ваше, а їхнє.

Заробляючи завдяки війні, вони стверджували, що ніякої війни насправді немає, а точніше є, але вона громадянська. Не в сенсі, що воюють громадяни України та РФ, а що це наш внутрішній конфлікт, така собі сварка – “сварка”, в якій загинули десятки тисяч людей.

Днями один депутат з комічним прізвищем і неабияким багатомільйонним статком заявив, що “в Україні почалася епоха зеленого фашизму”. Знаєте, братів мого діда Семена вбили нацисти, а дід мій тоді був на фронті. Він пройшов всю війну та повернувся переможцем. Хотіли цією фразою мене зачепити за живе? – Не вийшло. Я міг би вам відповісти тим самим і зачепити за живе вас, але не стану.

Рішення РНБО законне, логічне, виправдане та справедливе. А ще повністю підтримане США, ЄС, країнами G7, які чітко відрізняють цензуру від захисту національних інтересів країни.

Окремо я хочу звернутися до іншого народного депутата з іншої партії, відомого монополіста патріотизму, батьку та матері Української держави, де “все починали” він і його команда. Тут і заснування Запорізької Січі, безвіз та Хрещення Київської Русі. Отож, любе ви наше “все” скажу вам так: Різноманіття чудове для ваших карамельок і печива, але не для думки та позиції.

Ви всіх нас трішки заплутали: з одного боку ви кажете, що рішення РНБО не законне, а з іншої питаєте: Чому ми цього не зробили раніше? Ви казали, що не можна вводити санкції проти українських громадян, але чомусь забули як зробили це у 2017 році. Ви казали, що самі хотіли це зробити, але по-вашому це не законно, хотіли, але не змогли, бо почалися вибори. Ви заявили, що завжди боролися з російською пропагандою і загалом підтримуєте це рішення – знову ж, на вашу думку, незаконне. Але яке, на вашу думку, давно слід було зробити. Скажіть, чому на каналах запеклого борця з російською пропагандою та його агентами цих самих агентів показують частіше, ніж рекламу вашого нового масла?

Що це? Це якась хитромудра і нікому незрозуміла стратегія? Я вас здивую, але з вами всім все давно зрозуміло.

Любі українці нас хочуть розділити. Щоб цього не сталося, ми самі повинні навчитися розділяти правду та брехню, благі наміри та шкурні інтереси. У всій цій ситуації є багато нюансів, аргументів, різних “але”, але всі вони умовні, а правда – вона безумовна. Є засоби масової інформації, а є засоби масового ураження. Снаряди вражають тіло, інформація – розум. Є свобода слова, а є слова, що можуть привести до неволі і лише правдиве слово має бути вільним. Є критика проти особистості, а є диверсія проти країни. Сьогодні ця країна – Україна і вона все робить заради миру, але ніколи не дасть себе скривдити, захищатиметься до останнього, не здасться і точно переможе.

Закінчу я державною мовою: Дякую! Слава Україні!