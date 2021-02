Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что приветствует санкции против телеканалов 112, Newsone и Zik и решительные действия президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией.

Также Симмонс отметила, что положительно отзывается о заверениях президента Украины относительно защиты свободы.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to ????????. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021