Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что приветствует санкции против телеканалов 112, Newsone и Zik и решительные действия президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией.

Также Симмонс отметила, что положительно отзывается о заверениях президента Украины относительно защиты свободы.

— Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверение в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в Украине, — написала Симмонс.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to ????????. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021

Санкции против телеканалов

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против телеканалов 112, Newsone и Zik.

Этим телеканалам запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, они должны прекратить предоставление любых услуг, касающихся телекоммуникационной сферы. Кроме того, в санкциях речь идет о блокировании активов телеканалов и предотвращении вывода капиталов за границу.

Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.