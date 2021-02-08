Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в пять этапов. Одна из главных задач — сделать прививки как минимум половине населения — 21 млн украинцев.

Об этом во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что кампания вакцинации может затянуться до первого квартала 2022 года. В первый этап вакцинации входит около 370 тыс. человек. Прививки будут делать:

работникам мобильных бригад вакцинации;

медработникам (врачам и среднему медперсоналу, которые работают с больными Covid-19);

работникам лабораторий, проводящих тесты на Covid-19;

работникам экстренной медицинской помощи;

гражданам, находящимся в специализированных учреждениях, и их работникам (это интернаты, дома для престарелых и так далее);

военнослужащим ВСУ и Нацгвардии в зоне проведения ООС.

На втором, третьем и четвертом этапах, по словам Степанова, провакцинируют людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья, возрасту.

Это все граждане, страше 60 лет, те, кто имеет сопутствующие болезни, граждане, выполняющие функцию безопасности государства, педагоги и остальные медработники.

Во время второго этапа прививки планируют сделать около 2, 5 млн человек, во время третьего — 7,2 млн, четвертого — 11 млн.

На пятом этапе предусмотрена вакцинация других категорий населения — людей от 18 до 59 лет, не имеющих никаких сопутствующих заболеваний (около 13 млн граждан).

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале. Ожидается, что первая партия, которую получит страна, составит 117 тыс. доз препарата производства компании Pfizer.

По словам президента Владимира Зеленского, вакцинация от Covid-19 в Украине будет добровольной. Но для некоторых категорий населения ее все же могут сделать обязательной.