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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

На первом этапе от Covid-19 вакцинируют около 370 тыс. человек — с кого начнут

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в пять этапов. Одна из главных задач — сделать прививки как минимум половине населения — 21 млн украинцев.

Вакцинація

Об этом во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что кампания вакцинации может затянуться до первого квартала 2022 года. В первый этап вакцинации входит около 370 тыс. человек. Прививки будут делать:

  • работникам мобильных бригад вакцинации;
  • медработникам (врачам и среднему медперсоналу, которые работают с больными Covid-19);
  • работникам лабораторий, проводящих тесты на Covid-19;
  • работникам экстренной медицинской помощи;
  • гражданам, находящимся в специализированных учреждениях, и их работникам (это интернаты, дома для престарелых и так далее);
  • военнослужащим ВСУ и Нацгвардии в зоне проведения ООС.

На втором, третьем и четвертом этапах, по словам Степанова, провакцинируют людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья, возрасту.

Это все граждане, страше 60 лет, те, кто имеет сопутствующие болезни, граждане, выполняющие функцию безопасности государства, педагоги и остальные медработники.

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Во время второго этапа прививки планируют сделать около 2, 5 млн человек, во время третьего — 7,2 млн, четвертого — 11 млн.

На пятом этапе предусмотрена вакцинация других категорий населения — людей от 18 до 59 лет, не имеющих никаких сопутствующих заболеваний (около 13 млн граждан).

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале. Ожидается, что первая партия, которую получит страна, составит 117 тыс. доз препарата производства компании Pfizer.

По словам президента Владимира Зеленского, вакцинация от Covid-19 в Украине будет добровольной. Но для некоторых категорий населения ее все же могут сделать обязательной.

Фото: Dreamstime

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