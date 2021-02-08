Вакцинация от коронавируса в Украине пока должна быть добровольной. Об этом во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил президент Владимир Зеленский.

— Пока это будет добровольно. Но я считаю, что все люди, которые работают на государство, имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации, — объяснил он.

Однако, по словам президента, исключение должны составлять только люди с аллергией, которым невозможно сделать прививку. Также, по мнению Владимира Зеленского, Кабмин должен разработать программу со списком, где указать, людей каких профессий точно должны вакцинировать.

Кроме того, Владимир Зеленский убежден, что Европа не предоставит возможности свободного передвижения по своей территории людям без прививки от Covid-19. В то же время глава государства не уверен, что паспорт вакцинации будет введен во всех странах и будет ли он введен в целом.

Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в феврале. В целом, по словам президента, страна договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

К началу 2022 года от Covid-19 планируют вакцинировать половину населения Украины.