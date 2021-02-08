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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Пока добровольно: сделают ли вакцинацию от Covid-19 в Украине обязательной

Вакцинация от коронавируса в Украине пока должна быть добровольной. Об этом во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил президент Владимир Зеленский.

вакцинація

— Пока это будет добровольно. Но я считаю, что все люди, которые работают на государство, имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации, — объяснил он.

Однако, по словам президента, исключение должны составлять только люди с аллергией, которым невозможно сделать прививку. Также, по мнению Владимира Зеленского, Кабмин должен разработать программу со списком, где указать, людей каких профессий точно должны вакцинировать.

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Кроме того, Владимир Зеленский убежден, что Европа не предоставит возможности свободного передвижения по своей территории людям без прививки от Covid-19. В то же время глава государства не уверен, что паспорт вакцинации будет введен во всех странах и будет ли он введен в целом.

Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в феврале. В целом, по словам президента, страна договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

К началу 2022 года от Covid-19 планируют вакцинировать половину населения Украины.

Фото: Dreamstime

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