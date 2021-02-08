Вакцинація від коронавірусу в Україні відбуватиметься у п’ять етапів. Одне з найголовніших завдань – зробити щеплення щонайменше половині населення – 21 млн українців.

Про це під час форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він зауважив, що кампанія вакцинації може затягнутися до першого кварталу 2022 року. До першого етапу вакцинації входить близько 370 тис. людей. Щеплення робитимуть:

працівникам мобільних бригад вакцинації;

медпрацівникам (лікарям та середньому медперсоналу, які працюють з хворими на Covid-19);

працівникам лабораторій, які проводять тести на Covid-19;

працівникам екстерної медичної допомоги;

громадянам, які перебувають у спеціалізованих закладах, та їхнім працівникам (це інтернати, будинки для людей похилого віку тощо);

військовослужбовцям ЗСУ та Нацгвардії у зоні проведення ООС.

На другому, третьому і четвертому етапах, за словами Степанова, провакцинують людей, які входять у групу ризику за професійною ознакою, станом здоров’я, віком.

Це всі громадяни, страше 60 років, ті, хто має супутні хвороби, громадяни, які виконують функцію безпеки держави, освітяни і решта медпрацівників.

Під час другого етапу щеплення планують зробити близько 2,5 млн людей, під час третього – 7,2 млн, четвертого – 11 млн.

На п’ятому етапі передбачена вакцинація інших категорій населення – людей від 18 до 59 років, які не мають жодних супутніх захворювань (близько 13 млн громадян).

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому. Очікується, що перша партія, яку отримає країна, становитиме 117 тис. доз препарату виробництва компанії Pfizer.

За словами президента Володимира Зеленського, вакцинація від Covid-19 в Україні, буде добровільною. Але для деяких категорій населення її все ж можуть зробити обов’язковою.