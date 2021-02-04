В Украине планируют ежемесячно делать по 5 миллионов прививок вакциной против коронавируса. Если потребуется, это количество могут увеличить вдвое.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

По его словам, такое количество прививок могут делать без привлечения кабинетов для рутинной ревакцинации.

— Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать примерно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов применяемых для рутинных прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцин и будет ажиотаж, то в принципе мы сможем включить еще пять миллионов прививок, — заявил Ляшко.

Обучение украинских врачей

Специалисты Всемирной организации здравоохранения будут учить украинских медиков делать прививки против коронавируса.

С 5 по 11 февраля 2021 года, накануне старта вакцинации, пройдет ряд семинаров для сотрудников медицинской сферы из Украины. Западные коллеги поделятся особенностями проведения иммунизации вакцинами против коронавируса.

В семинарах примут участие 60 человек.