Вакцинація від коронавірусу в Україні поки що повинна бути добровільною. Про це під час форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді повідомив президент Володимир Зеленський.

– Поки що це буде добровільно. Але я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинування, – пояснив він.

Однак, за словами президента, виняток повинні становити лише люди з алергією, яким неможливо зробити щеплення. Також, на думку Володимира Зеленського, Кабмін повинен розробити програму зі списком, де вказати, людей яких професій точно повинні вакцинувати.

Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що Європа не надасть можливості вільного пересування своєю територією людям без щеплення від Covid-19. Водночас глава держави не впевнений, що паспорт вакцинації буде запроваджений у всіх країнах і чи буде він запроваджений загалом.

Вакцинація від коронавірусу в Україні повинна розпочатися в лютому. Загалом, за словами президента, країна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

До початку 2022 від Covid-19 планують вакцинувати половину населення України.