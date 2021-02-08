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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Поки що добровільно: чи зроблять вакцинацію від Covid-19 в Україні обов’язковою

Вакцинація від коронавірусу в Україні поки що повинна бути добровільною. Про це під час форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді повідомив президент Володимир Зеленський.

вакцинація

– Поки що це буде добровільно. Але я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинування, – пояснив він.

Однак, за словами президента, виняток повинні становити лише люди з алергією, яким неможливо зробити щеплення. Також, на думку Володимира Зеленського, Кабмін повинен розробити програму зі списком, де вказати, людей яких професій точно повинні вакцинувати.

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Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що Європа не надасть можливості вільного пересування своєю територією людям без щеплення від Covid-19. Водночас глава держави не впевнений, що паспорт вакцинації буде запроваджений у всіх країнах і чи буде він запроваджений загалом.

Вакцинація від коронавірусу в Україні повинна розпочатися в лютому. Загалом, за словами президента, країна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

До початку 2022 від Covid-19 планують вакцинувати половину населення України.

Фото: Dreamstime

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