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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Не раньше, чем в апреле: Степанов о возможном усилении карантина

В ближайшее время Минздрав не планирует усиливать карантин в Украине.

степанов

Об этом в эфире политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что раньше, чем в апреле, введение жесткого карантина даже не будет обсуждаться.

— Несмотря на критику, мы видим успехи нашей стратегии, ведь получаем тот результат, над которым работали, — пояснил министр.

Для примера Максим Степанов сравнил динамику распространения Covid-19 в первом и последнем месяце зимы.

— В начале декабря только за первую неделю месяца у нас было 89 тыс. новых случаев. В начале февраля — 25 тыс. новых случаев за неделю. Количество было уменьшено втрое.

Также за этот же период времени снизилось и количество одновременно госпитализированных украинцев: если в начале декабря эта цифра составляла 25 тыс., то в начале февраля речь идет о 17 тыс. пациентов.

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