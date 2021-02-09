Не раніше, ніж у квітні: Степанов про можливе посилення карантину

Найближчим часом МОЗ не планує посилювати карантин в Україні.

Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він підкреслив, що раніше, ніж у квітні, введення жорсткого карантину навіть не обговорюватиметься.

– Незважаючи на критику, ми бачимо успіхи нашої стратегії, адже отримуємо той результат, над яким працювали, – пояснив міністр.

Для прикладу Максим Степанов порівняв динаміку поширення Covid-19 у першому та останньому місяці зими.

– На початку грудня лише за перший тиждень місяця у нас було 89 тис. нових випадків. На початку лютого – 25 тис. нових випадків за тиждень. Кількість було зменшено втричі.

Також за цей самий період часу знизилася і кількість одночасно госпіталізованих українців: якщо на початку грудня ця цифра складала 25 тис., то на початку лютого йдеться про 17 тис. пацієнтів.