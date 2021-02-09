PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Не раніше, ніж у квітні: Степанов про можливе посилення карантину

Найближчим часом МОЗ не планує посилювати карантин в Україні.

степанов

Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він підкреслив, що раніше, ніж у квітні, введення жорсткого карантину навіть не обговорюватиметься.

– Незважаючи на критику, ми бачимо успіхи нашої стратегії, адже отримуємо той результат, над яким працювали, – пояснив міністр.

Для прикладу Максим Степанов порівняв динаміку поширення Covid-19 у першому та останньому місяці зими.

– На початку грудня лише за перший тиждень місяця у нас було 89 тис. нових випадків. На початку лютого – 25 тис. нових випадків за тиждень. Кількість було зменшено втричі.

Також за цей самий період часу знизилася і кількість одночасно госпіталізованих українців: якщо на початку грудня ця цифра складала 25 тис., то на початку лютого йдеться про 17 тис. пацієнтів.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка