Если закон, который восстанавливает конкурсы на занятие должностей государственной службы, парламент не примет 19 февраля, президент Владимир Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

– Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, – написала она.

Мендель объяснила, что в случае, если Рада не проголосует за внесение соответствующих правок в закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы, работники многих отраслей не смогут получить зарплаты.

– Будут невозможными выплаты для работников многих отраслевых групп, в том числе шахтеров, энергетиков и всех, чьи выплаты согласовываются в пределах устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства, – добавила она.

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По ее словам, процедура проведения конкурсов в свое время была заблокирована непродуманными правками.

В конце января 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, открывающий информацию о зарплатах в государственных учреждениях.

Согласно документу, государственные предприятия и компании, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству или территориальной общине, будут вынуждены публиковать информацию о размере зарплаты, вознаграждения руководителя, заместителя руководителя, членов наблюдательных советов и исполнительного органа. Однако закон еще должен пройти второе чтение.