Рада планирует открыть информацию о зарплатах в госучреждениях

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который открывает информацию о зарплатах в государственных учреждениях.

За документ №3952 проголосовали 282 нардепа.

Согласно проекту закона, государственные предприятия и компании, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству или территориальной общине (а также юридические лица публичного права) будут вынуждены публиковать информацию:

о размере зарплаты, вознаграждении руководителя, заместителя руководителя, членов наблюдательных советов и исполнительного органа;

о структуре и объеме бюджетных средств, порядке и механизме их расходования.

В случае окончательного принятия законопроекта информация о таких данных будет в открытом доступе. Закон будет обязывать госучреждения каждый месяц обнародовать информацию на своем сайте.

Также на этой пленарной неделе Верховная Рада приняла закон, который ликвидирует налоговую милицию.

Вместо нее начинает работать Бюро экономической безопасности.