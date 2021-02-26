Как и зачем работает инспектор Дом.риа: отзывы продавцов и покупателей

В интернете много фейковых объявлений для сбора данных о покупателях, а также попыток продать неликвидный объект. С нечестными торговцами успешно борется DOM.RIA.

Миллионы украинцев доверяют проверенной информации портала недвижимости.

Портал предоставляет многоступенчатую проверку, которая сочетается с искусственным интеллектом, современными технологиями и экспертным уровенем специалистов.

Проверка продавцов

Дом.Риа проводит 5 этапов проверки подлинности сведений, предоставленных частными продавцами. Проверка риэлторов, агентств недвижимости и застройщиков дополнена личным знакомством уполномоченным инспектором портала с профессиональными участниками рынка, их документами и компетенцей.

Инспекторами Дом.Риа проверено 1900 риэлторов, более 400 агентств недвижимости страны и 1500 застройщиков.

Все, кто получил статус Проверено, подтверждают — общение с продавцами, покупателями, арендаторами и арендодателями перешло на качественно новый уровень.

Риелтору и специалисту отдела продаж застройщика нет необходимости доказывать свой статус.

Проверка объекта: совместная работа людей и искусственного интеллекта

Представленные на сайте земельные участки, коммерческие объекты, дома, таунхаусы и квартиры проходят несколько уровней контроля в тесном взаимодействии экспертов портала и автоматизированных систем.

Проверка объекта

Достоверность данных, площади, фотографий и рыночной цены контролируется 20 модераторами и автоматической системой обработки данных.

Заниженная цена или чужие фото — объявление блокируется.

Визит инспектора Дом.Риа

Инспектор тщательно изучает участок, квартиру или дом. Проверка планирования, цены, местонахождение. Одновременно специалист создает фотосессию объекта в формате 360º.

Данные отчета публикуются в объявлении, с указанием даты визита и персоналий инспектора.

На основании панорамных снимков система проверяет достоверность размещенных продавцом и арендодателем данных о планировании и площади квартир и домов.

Высоко оценивают результаты работы инспекторов покупатели, которые могут дистанционно совершить виртуальный тур по объекту на сайте с помощью мобильного приложения и в режиме дополненной реальности.

Для актуализации данных о новостройках инспекторы лично проверяют ход строительства, фиксируют процессы, обновляют информацию обо всех этапах строительства жилых комплексов.

Качество работы самих инспекторов контролируется порталом с помощью мобильного приложения и системы независимого оценивания.

Проверка по реестрам

Новинка Дом.Риа — автоматическая проверка участка или квартиры по государственным реестрам.

Данные продавца сверяются с зафиксированной в реестрах информацией о площади, адресе, количестве комнат, типе стен, статусе владельца, арестах и обременениях.

Интернет-инспекторы портала

Покупатели, арендаторы и агенты делятся правдивой информацией о посещенных ими квартирах и домах с пользователями сайта.

Для защиты от недобросовестной конкуренции и хейтеров сведения интернет-пользователей проходят модерацию киберинспектором.

Результат

1500 объектов недвижимости уже лично проверили инспекторы Дом.Риа. Продавцы получают весомую аргументацию для рекламы своих объектов.

Проверенные участки, магазины, рестораны, дома и квартиры продаются и сдаются в аренду быстрее и по реальным рыночным ценам.

Покупатели в онлайн-режиме получают проверенную информацию о недвижимости и земельных участках, которые лишены фейковых объявлений и фальшивых фотографий.

Дом.Риа создал честный и безопасный онлайн-рынок недвижимости.