Як і навіщо працює інспектор Дом.ріа: відгуки продавців та покупців

В інтернеті багато фейкових оголошень для збору даних про покупців та спроб продати неліквідний об’єкт. З нечесними торговцями успішно бореться DOM.RIA.

Мільйони українців довіряють перевіреній інформації порталу нерухомості.

Портал надає багатоступеневу перевірку, що поєднує штучний інтелект, сучасні технології та експертний рівень фахівців.

Перевірка продавців

Дом.Ріа проводить 5 етапів перевірки справжності відомостей, що надані приватними продавцями. Перевірка рієлторів, агентств нерухомості та забудовників доповнена особистим знайомством уповноваженого інспектора порталу з професійними учасниками ринку, їх документами та компетенцією.

Інспекторами Дом.Ріа перевірено 1900 рієлторів, понад 400 агентств нерухомості країни та 1500 забудовників.

Всі, хто отримав статус Перевірено, підтверджують — спілкування з продавцями, покупцями, орендарями та орендодавцями перейшло на якісно новий рівень.

Рієлтору та фахівцю відділу продажів забудовника нема потреби доводити свій статус.

Перевірка об’єкта: спільна робота людей і штучного інтелекту

Представлені на сайті земельні ділянки, комерційні об’єкти, будинки, таунхауси і квартири проходять кілька рівнів контролю в тісній взаємодії експертів порталу та автоматизованих систем.

Перевірка об’єкта

Достовірність даних, площі, фотографій і ринкової ціни контролюється 20 модераторами та автоматичною системою обробки даних.

Занижена ціна або чужі фото — оголошення блокується.

Візит інспектора Дом.Ріа

Інспектор ретельно вивчає ділянку, квартиру чи будинок. Перевірка планування, ціни, місцезнаходження. Одночасно фахівець створює фотосесію об’єкту в форматі 360º.

Дані звіту публікуються в оголошенні, із зазначенням дати візиту і персоналій інспектора.

На підставі панорамних знімків система перевіряє достовірність розміщених продавцем та орендодавцем даних про планування і площі квартир і будинків.

Високо оцінюють результати роботи інспекторів покупці, які можуть дистанційно здійснити віртуальний тур об’єктом на сайті, за допомогою мобільного додатку та в режимі доповненої реальності.

Для актуалізації даних про новобудови, інспектори особисто перевіряють хід будівництва, фіксують процеси, оновлюють інформацію про всі етапи будівництва житлових комплексів.

Якість роботи самих інспекторів контролюється порталом за допомогою мобільного додатку та системи незалежного оцінювання.

Перевірка за реєстрами

Новинка Дом.Ріа — автоматична перевірка ділянки або квартири за державними реєстрами.

Дані продавця звіряються із зафіксованою в реєстрах інформацією про площу, адресу, кількість кімнат, тип стін, статус власника, арешти та обтяження.

Інтернет-інспектори порталу

Покупці, орендарі та агенти діляться правдивою інформацією про відвідані ними квартири та будинки з користувачами сайту.

Для захисту від недобросовісної конкуренції та хейтерів відомості інтернет-користувачів проходять модерацію кіберінспектором.

Результат

1 500 об’єктів нерухомості вже особисто перевірили інспектори Дом.Ріа. Продавці отримують вагому аргументацію для реклами своїх об’єктів.

Перевірені ділянки, магазини, ресторани, будинки й квартири продаються і здаються в оренду швидше і за реальними ринковими цінами.

Покупці в онлайн-режимі отримують перевірену інформацію про нерухомість і земельні ділянки, що позбавлені фейкових оголошень та фальшивих фотографій.

Дом.Ріа створив чесний і безпечний онлайн-ринок нерухомості.