Мэр Николаева Александр Сенкевич пригрозил жителям города, что они будут лечиться от Covid-19 за собственные деньги. Такое может ожидать граждан, которые откажутся от вакцинации.
Городской голова отметил, что сейчас больные коронавирусом, которых госпитализируют в больницы, лечатся за счет государства.
— Те, кто не будут вакцинированы, будут просто лечиться за свой счет. Или вакцинируйтесь, или готовьте средства на лечение.
Сенкевич отметил, что лечение в стационаре обходится в около 5-10 тыс. грн в день.
Президент вакцинировался от коронавируса
2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Ему сделали прививку вакциной Covishield на Донбассе.
Также инъекцию получил главный санитарный врач Виктор Ляшко. 1 марта прививку сделали Максиму Степанову — главе Минздрава Украины.
Источник: Александр Сенкевич
Фото: Александр Сенкевич