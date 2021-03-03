Мэр Николаева Александр Сенкевич пригрозил жителям города, что они будут лечиться от Covid-19 за собственные деньги. Такое может ожидать граждан, которые откажутся от вакцинации.

Городской голова отметил, что сейчас больные коронавирусом, которых госпитализируют в больницы, лечатся за счет государства.

— Те, кто не будут вакцинированы, будут просто лечиться за свой счет. Или вакцинируйтесь, или готовьте средства на лечение.

Сенкевич отметил, что лечение в стационаре обходится в около 5-10 тыс. грн в день.

Президент вакцинировался от коронавируса

2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Ему сделали прививку вакциной Covishield на Донбассе.

Также инъекцию получил главный санитарный врач Виктор Ляшко. 1 марта прививку сделали Максиму Степанову — главе Минздрава Украины.

Источник: Александр Сенкевич

Фото: Александр Сенкевич