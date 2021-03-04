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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Оборот гражданского огнестрельного оружия и азартные игры: повестка дня Рады 4 марта

Народные депутаты Украины соберутся на пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 4 марта. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

Верховна Рада

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 4 марта 2021 года.

Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня

Среди прочего, народные депутаты рассмотрят:

  • проекты законов №4335 и №4335-1 об оборот гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему;
  • внесении изменений в Закон Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз;
  • законопроект о противодействии дискриминации по признаку пола;
  • проект закона №4667-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно присуждения научных степеней;
  • проект закона №4212 о внесении изменений в статью 22 о рекламе электронных сигарет и жидкостей;
  • законопроект об организации и проведении азартных игр.

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