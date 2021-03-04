Народные депутаты Украины соберутся на пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 4 марта. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 4 марта 2021 года.

Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня

Среди прочего, народные депутаты рассмотрят:

проекты законов №4335 и №4335-1 об оборот гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему;

и боеприпасов к нему; внесении изменений в Закон Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз;

по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз; законопроект о противодействии дискриминации по признаку пола ;

; проект закона №4667-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно присуждения научных степеней ;

; проект закона №4212 о внесении изменений в статью 22 о рекламе электронных сигарет и жидкостей ;

; законопроект об организации и проведении азартных игр.

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Рада намерена увеличить минимальный размер алиментов

Верховная Рада Украины намерена увеличить минимальный размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

За принятие проекта закона Украины О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников) регистрационный №3881 в первом чтениипроголосовали 339 народных депутатов.