Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у четвер, 4 березня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.
Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 4 березня 2021 року.
Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний
Серед іншого, народні депутати розглянуть:
- проекти законів №4335 та №4335-1 про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї;
- внесення змін до Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз;
- законопроект щодо протидії дискримінації за ознакою статі;
- проект закону №4667-1 про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів;
- проект закону №4212 про внесення змін до статті 22 щодо реклами електронних сигарет і рідин;
- законопроект про організацію та проведення азартних ігор.
Рада має намір збільшити мінімальний розмір аліментів
Верховна Рада України має намір збільшити мінімальний розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.
За ухвалення проекту закону України Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів) реєстраційний №3881 у першому читанні проголосували 339 народних депутатів.