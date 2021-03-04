Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у четвер, 4 березня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 4 березня 2021 року.

Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний

Серед іншого, народні депутати розглянуть:

проекти законів №4335 та №4335-1 про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї;

та бойових припасів до неї; внесення змін до Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз;

щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз; законопроект щодо протидії дискримінації за ознакою статі;

проект закону №4667-1 про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів ;

; проект закону №4212 про внесення змін до статті 22 щодо реклами електронних сигарет і рідин ;

; законопроект про організацію та проведення азартних ігор.

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Рада має намір збільшити мінімальний розмір аліментів

Верховна Рада України має намір збільшити мінімальний розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

За ухвалення проекту закону України Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів) реєстраційний №3881 у першому читанні проголосували 339 народних депутатів.