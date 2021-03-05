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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину

5 марта в Украину вернулся политический заключенный Кремля Глеб Шаблий.

В'язниця

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на свой странице в Twitter.

— Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более четырех лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок, — отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, после освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири.

Задержание Глеба Шаблия

В ноябре 2016 года стало известно о том, что в Крыму арестовали двух “диверсантов”.

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Ими оказались полковник Главного разведуправления Украины Алексей Стогний и украинский офицер Глеб Шаблий.

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Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Depositphotos

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