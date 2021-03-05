5 березня до України повернувся політичний в’язень Кремля Гліб Шаблій.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на свой сторінці у Twitter.

– Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням до України! Понад чотири роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та у РФ, повний строк, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, після звільнення українські консули у Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру.

Затримання Гліба Шаблія

У листопаді 2016 року стало відомо про те, що у Криму заарештували двох “диверсантів”.

Ними виявилися полковник Головного розвідуправління України Олексій Стогній та український офіцер Гліб Шаблій.

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Джерело: Дмитро Кулеба