Количество госпитализаций из-за коронавируса в Украине выросло. По состоянию на 7 марта этот уровень превышает норму, которая составляет менее 60 госпитализаций на 100 тыс. населения, в Киеве и еще семи областях.

Согласно информации Министерства здравоохранения, показатель уровня госпитализации превышен в Киеве (64,8), Винницкой (113,4), Житомирской (86,1), Закарпатской (97), Ивано-Франковской (146,9), Николаевской (68,3), Хмельницкой (67,7) и Черновицкой (94,8) областях.

Наименьшее количество госпитализаций фиксируют в Херсонской, Черниговской, Луганской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Рівень госпіталізацій через Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 7 марта коронавирус в Украине подтвердили еще у 7 167 человек, из них в больницы госпитализировали 3 956 пациентов.

Общее количество инфицированных составляет 1 401 228. С начала эпидемии выздоровели 1 196 520 украинцев, за сутки — 2 147. Общее количество летальных случаев в Украине составляет 27 022, за сутки умерли еще 103 человека.