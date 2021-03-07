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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Рівень госпіталізацій через Covid-19 перевищує норму у Києві і семи областях

Кількість госпіталізацій через коронавірус в Україні зросла. Станом на 7 березня цей рівень перевищує норму, яка становить менше 60 госпіталізацій на 100 тис. населення, у Києві та ще семи областях.

лікарня коронавірус

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, показник рівня госпіталізації перевищено у Києві (64,8), Вінницькій (113,4), Житомирській (86,1), Закарпатській (97), Івано-Франківській (146,9), Миколаївській (68,3), Хмельницькій (67,7) і Чернівецькій (94,8) областях.

Найменшу кількість госпіталізацій фіксують у Херсонській, Чернігівській, Луганській, Кіровоградській, Запорізькій і Полтавській областях.

Рівень госпіталізацій через Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 7 березня коронавірус в Україні підтвердили ще у 7 167 людей, з них до лікарень госпіталізували 3 956 пацієнтів.

Загальна кількість інфікованих становить 1 401 228. Від початку епідемії одужали 1 196 520 українців, за добу – 2 147. Загальна кількість летальних випадків в Україні становить 27 022, за добу померли ще 103 людини.

Фото: Depositphotos

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