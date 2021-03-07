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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Как будет работать Приватбанк 8 марта

Стало известно, будет ли работать Приватбанк 8 марта, в Международный женский день. В 2021 году праздник приходится на понедельник.

Как будет работать Приватбанк 8 марта

Все отделения Приватбанка 8 марта будут закрыты.

Работа банка по обычному графику восстановится во вторник, 9 марта.

— В период празднования Международного женского дня 08.03.21 (понедельник) отделения не работают. Во вторник 09.03.21 — стандартный рабочий день, — отметили в ведомстве.

Онлайн-сервисы Приватбанка, а также банковские терминалы и банкоматы в Украине будут работать в обычном круглосуточном режиме.

В то же время все операции, которые Приватбанк будет проводить с 6 по 8 марта, отобразятся в календаре датой 9 марта.

Фото: Depositphotos

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