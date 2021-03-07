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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Як працюватиме Приватбанк 8 березня

Стало відомо, чи працюватиме Приватбанк 8 березня, у Міжнародний жіночий день. У 2021 році свято припадає на понеділок.

Як працюватиме Приватбанк 8 березня

Усі відділення Приватбанку 8 березня будуть закриті.

Робота банку за звичним графіком відновиться у вівторок, 9 березня.

– У період святкування Міжнародного жіночого дня 08.03.21 (понеділок) відділення не працюють. У вівторок 09.03.21 – стандартний робочий день, – зазначили у відомстві.

Онлайн-сервіси Приватбанку, а також банківські термінали та банкомати в Україні працюватимуть у стандартному цілодобовому режимі.

Натомість усі операції, які Приватбанки проводитиме з 6 по 8 березня, будуть відображатися в календарі датою 9 березня.

Фото: Depositphotos

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