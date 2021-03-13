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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Еще одна область в Украине может попасть в красную зону — Степанов

Еще один регион в Украине приближается к красной зоне карантина. Сейчас напряженная ситуация наблюдается на Львовщине. Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Максим Степанов

По словам Степанова, в регионе ежедневно увеличивается количество заражений и госпитализаций. Это приближает его к красной зоне карантина.

— Уже более 50% занятых коек, из них 43% — с кислородом. То есть пока область уверенно движется к красному уровню эпидемической опасности.

При этом министр добавил, что власти могут избежать этого путем введения определенных ограничений.

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Адаптивный карантин в Украине

Сейчас в красную зону карантина в Украине входят Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне — город Киев и еще девять регионов. Для остальных областей установлен желтый уровень эпидемической опасности.

Подробнее, как действует адаптивный карантин в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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