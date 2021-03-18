Укрзализныця продлила курсирование Лыжного экспресса Интерсити+ №745 Киев – Славское на майские праздники и лето.

– Также мы решили переименовать этот поезд с Лыжного экспресса Бойковский экспресс, ведь Карпаты могут дарить множество туристических и спортивных возможностей не только зимой, — заметил и.о. члена правления, директор филиала Пассажирская компания АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Кроме того, национальный перевозчик изучает техническую возможность для назначения Интерсити+ между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.

Сити-экспресс Святошино – Буча

15 марта начал курсировать сити-экспресс Святошино – Буча. Первый рейс отправляется из Святошино в 5.54, а последний – в 19.38 в направлении Бучи.

Сити-экспресс назначили дополнительно к обычным электричкам, чтобы разгрузить как дороги, так и железнодорожный транспорт в час пик.

Со Святошино в Бучу электропоезд доезжает за 22 минуты. Самый быстрый маршрут между этими точками автомобилем – 39 минут.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця