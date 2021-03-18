Укрзалізниця продовжила курсування Лижного експресу Інтерсіті+ №745 Київ – Славське на травневі свята та літо.
– Також ми вирішили перейменувати цей поїзд із Лижного експресу в Бойківський експрес, адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних та спортивних можливостей не лише взимку, – зауважив в.о. члена правління, директор філії Пасажирська компанія АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.
Крім того, національний перевізник вивчає технічну можливість для призначення Інтерсіті+ між Харковом та Дніпром із можливістю подовження до Мелітополя.
Сіті-експрес Святошин – Буча
15 березня почав курсувати сіті-експрес Святошин – Буча.
Перший рейс відправляється зі Святошина о 5.54, а останній – о 19.38 у напряму Бучі.
Сіті-експрес призначили додатково до звичних електричок, щоб розвантажити як дороги, так і залізничний транспорт у години пік.
Зі Святошина до Бучі електропоїзд доїжджає за 22 хвилини. Найшвидший маршрут між цими точками автівкою – 39 хвилин.
Джерело: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця