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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Відпочинок у Карпатах 2021: Укрзалізниця продовжила курсування Інтерсіті Київ – Славське

Укрзалізниця продовжила курсування Лижного експресу Інтерсіті+ №745 Київ – Славське на травневі свята та літо.

поїзд

– Також ми вирішили перейменувати цей поїзд із Лижного експресу в Бойківський експрес, адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних та спортивних можливостей не лише взимку, – зауважив в.о. члена правління, директор філії Пасажирська компанія АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Крім того, національний перевізник вивчає технічну можливість для призначення Інтерсіті+ між Харковом та Дніпром із можливістю подовження до Мелітополя.

Сіті-експрес Святошин – Буча

15 березня почав курсувати сіті-експрес Святошин – Буча.

Перший рейс відправляється зі Святошина о 5.54, а останній – о 19.38 у напряму Бучі.

Сіті-експрес призначили додатково до звичних електричок, щоб розвантажити як дороги, так і залізничний транспорт у години пік.

Зі Святошина до Бучі електропоїзд доїжджає за 22 хвилини. Найшвидший маршрут між цими точками автівкою – 39 хвилин.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

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