Реструктуризация валютных кредитов: Рада приняла за основу три законопроекта

На заседании Верховной Рады 19 марта народные депутаты проголосовали в первом чтении за три законопроекта (№4475, 4398 и 4399) относительно реструктуризации валютных кредитов, когда доллар был по 8 грн.

Первый из них ( №4475) предусматривает внесение дополнения в закон О потребительском кредитовании (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). В частности, предлагается перевести такие валютные долги в гривневый эквивалент и списать неустойку по соглашениям.

— Введение изменений, предусмотренных законопроектом, позволит защитить права и законные интересы заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей; способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые не смогли своевременно осуществить платежи по таким потребительским кредитам, — говорится в пояснительной записке.

Второй документ ( №4398) предполагает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего, а также установление судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту. Для этого необходимо внести изменения в закон О системе гарантирования вкладов физических лиц и Кодекс по процедуре банкротства.

И третьим законопроектом ( №4399) предлагается освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц с прощенного долга. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц).