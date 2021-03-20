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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный

В Донецкой области 20 марта недалеко от поселка Шумы погиб украинский военный.

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Север, ответственной за этот населенный пункт.

Военный попал под обстрел со стороны боевиков.

Ему была оказана первая медицинская помощь, но он умер во время эвакуации в госпиталь.

Отмечается, что в ответ на обстрел российско-оккупационных войск ВСУ открыли огонь. Есть ли боевые потери среди террористов, не сообщается.

Об очередном нарушении украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

За последние три дня это уже третья потеря на Донбассе.

18 марта украинский военный погиб в районе Южного, а 19 марта еще один военнослужащий погиб у Водяного.

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