На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

У Донецькій області 20 березня неподалік селища Шуми загинув український військовий.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Північ, відповідальному за цей населений пункт.

Військовий потрапив під обстріл з боку бойовиків.

Йому було надано першу медичну допомогу, але він помер під час евакуації до шпиталю.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ ЗСУ відкрили вогонь у відповідь. Чи є бойові втрати серед терористів, не повідомляється.

Про чергове порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

За останні три дні це вже третя втрата на Донбасі.

18 березня український військовий загинув у районі Південного, а 19 березня ще один військовослужбовець загинув біля Водяного.