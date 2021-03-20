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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

У Донецькій області 20 березня неподалік селища Шуми загинув український військовий.

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Північ, відповідальному за цей населений пункт.

Військовий потрапив під обстріл з боку бойовиків.

Йому було надано першу медичну допомогу, але він помер під час евакуації до шпиталю.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ ЗСУ відкрили вогонь у відповідь. Чи є бойові втрати серед терористів, не повідомляється.

Про чергове порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

За останні три дні це вже третя втрата на Донбасі.

18 березня український військовий загинув у районі Південного, а 19 березня ще один військовослужбовець загинув біля Водяного.

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