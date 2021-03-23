Карантин в Киеве могут смягчить ранее 9 апреля при условии благоприятной эпидемической ситуации.

– Мы перейдем к более мягким ограничениям, если в течение пяти дней ситуация с коронавирусом в городе будет соответствовать правительственным показателям. Если ситуация будет ухудшаться, будем вынуждены ужесточить ограничения, – объясняет первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в таком случае местные власти вправе остановить общественный транспорт.

Киевская комиссия ТЭБ и ЧС ввела ограничения красной зоны в Киеве с 20 марта в 9 апреля несмотря на то, что столица находилась в оранжевой зоне карантина. По решению Кабмина Киев зачислили в красную зону 23 марта.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 23 марта 2021 года в восьми областях Украины и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина в Украине вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и. Киев.

В обновленном перечне оранжевой зоны – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы пока в желтой зоне.