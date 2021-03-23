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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Локдаун у Києві може закінчитися достроково – умова

Карантинні обмеження в Києві можуть пом’якшити раніше 9 квітня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

коронавірус, карантин, маска

– Ми перейдемо до більш м’яких обмежень, якщо протягом п’яти днів ситуація з коронавірусом у місті відповідатиме урядовим показникам. Якщо ситуація погіршуватиметься, будемо змушені посилити обмеження, – пояснює перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у такому разі місцева влада має право зупинити громадський транспорт.

Київська комісія ТЕБ та НС запровадила обмеження червоної зони в Києві із 20 березня до 9 квітня, попри те, що столиця перебувала в помаранчевій зоні карантину. За рішенням Кабміну Київ зарахували до червоної зони 23 березня.

Зони карантину в Україні

Станом на 23 березня 2021 року у восьми областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину в Україні увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та м. Київ.

В оновленому переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Решта регіонів поки в жовтій зоні.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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